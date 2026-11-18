Нафтогаз і польська компанія ORLEN уклали новий контракт на постачання трьох партій американського скрапленого природного газу у першому кварталі 2027 року.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України"

Група Нафтогаз і польський ORLEN уклали новий контракт, який забезпечить додаткову стійкість під час пікового споживання взимку, зазначено у повідомленні.

Газ із Сполучених Штатів Америки проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце та надходитиме до України через польську газотранспортну систему.

"Наше стратегічне партнерство з ORLEN зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об'єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу", — зазначив в. о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Цей контракт став результатом попередніх домовленостей, закріплених у вересні під час Саміту Карпатської вісімки, додали у компанії.

Нагадаємо:

Під час Карпатського саміту Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали два меморандуми про постачання енергоресурсів до України. Перший стосується постачання трьох партій скрапленого природного газу. Другий меморандум передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.

Раніше Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.

Раніше повідомлялося, що група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, повідомив раніше виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.