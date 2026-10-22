Нафтогаз підготував 24 сценарії проходження зими

Група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Кожен сценарій враховує інтенсивність російських ударів, температурні умови та обсяги власного видобутку газу. Для всіх визначено алгоритми дій", – сказав він під час онлайн-брифінгу з послами України в усьому світі.

Окрему увагу приділили важливості інтенсифікації роботи з міжнародними партнерами.

"Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу. Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури та закупівлі газу", — зазначив Федоренко.

Нагадаємо:

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, повідомив раніше виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко .