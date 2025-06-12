Надходження від грального бізнесу зросли

За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8 970,7 млн грн податків.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це на 1 634,8 млн грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. А якщо порівнювати з 2021 роком — надходження зросли в 125 разів", – написав він у Telegram.

Він конкретизував, з чого складаються ці податкові надходження:

• 5 965,5 млн грн — податок на прибуток;

• 2 154,3 млн грн — ПДФО з виграшів;

• 652,7 млн грн — військовий збір;

• 102,7 млн грн — ПДФО із зарплат;

• 94,7 млн грн — ПДВ.

"Виторги через РРО/ПРРО за травень — 4 867 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го. Саме після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги продажів у галузі значно зросли", – додав Гетманцев.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні організатори азартних ігор у січні-квітні 2025 року сплатили до бюджету 6,3 млрд грн податків, що на 14,5% перевищує торішній показник. "Це 167 разів більше, ніж за січень 2021 року (тоді — лише 37,7 млн грн)", – повідомив тоді Гетманцев.

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн).

Раніше повідомлялося, що у середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць українці на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн).

"Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг", – прокоментував заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.