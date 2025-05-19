Гральний бізнес збільшує сплату податків до бюджету, але є нюанс

В Україні організатори азартних ігор у січні-квітні 2025 року сплатили до бюджету 6,3 млрд грн податків, що на 14,5% перевищує торішній показник.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У 167 разів більше, ніж за січень 2021 року (тоді — лише 37,7 млн грн)", - розповів нардеп.

Водночас як вважає Гетманцев, сплата податків у січні-квітні відбулася не без нюансів. За його інформацією, у квітні надходження від грального бізнесу склали 0,7 млрд грн, що на 31,7% (-0,4 млрд грн) менше відносно квітня 2024 року.

Щодо структури надходжень, то найбільшу частку займає податок на прибуток підприємства - від його сплати у січні-квітні 2025 року бюджет отримав понад 3,71 млрд грн.

Водночас у квітні 2025 року найбільшим показником став податок на доходи фізосіб (виграші). Від його сплати до бюджету надійшло 348,5 млн грн.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.