В Україні гральний бізнес за чотири роки збільшив сплату податків у 143 рази

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн)", – зазначив депутат.

За його даними, у січні 2025 року до бюджету надійшло – 735 млн грн, у лютому – 1,52 млрд грн, а в березні – 3,13 млрд грн.

Він також повідомив, що сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО за перші два місяці 2025 року сягнула 8,5 млрд грн та перевищила у 18,5 раза рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).

"Введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі", - зауважив Гетманцев.

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