"Сумний факт під час війни": українці витратили на азартні ігри 158 мільярдів за рік

У середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць українці на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн).

Такі дані опублікував заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк ("Голос").

"Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг", – прокоментував Железняк.

Згідно з опублікованими даними, всього українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн за 2024 рік.

Загалом гральний бізнес заплатив рекордні 16,9 млрд грн податків за минулий рік, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Водночас за рік зменшилося податкове навантаження на гральний бізнес.

Читайте також: FPV проти ставок. Де військові грають у казино?

Нагадаємо:

У 2021 році гральним бізнесом було сплачено податків на 204,8 млн грн. Вже у 2022 році цей показник зріс у 3,5 раза, до 730,9 млн.

У 2023 році гральний бізнес сплатив вже 10,4 мільярда гривень податків. За весь 2024 рік – 17 мільярдів, що на 63,4% більше.