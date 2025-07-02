Нацполіція заблокувала нелегальне виробництво тютюнового фальсифікату у Харкові

У Харкові оперативники Національної поліції заблокували нелегальне виробництво тютюнового фальсифікату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"На лаві підсудних опиняться троє зловмисників з Харкова, які займалися виготовленням і збутом цигарок без акцизу. Контрафактну продукцію у чималих масштабах виробляли у нежитловому приміщені одного з домоволодінь. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі", – говориться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, нелегальний бізнес організував 35-річний місцевий мешканець разом із двома спільниками. Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Кіберполіції Харківщини викрили підпільний цех з виготовлення підробних цигарок.

"Лінію виробництва тютюнового товару без акцизу облаштували у нежитловій будівлі домоволодіння одного з фігурантів. Для цього приміщення оснастили необхідним обладнанням – верстатами для набивання тютюну в цигаркові гільзи. Контрафактні цигарки фасували та згодом реалізовували серед клієнтів", – повідомляє Нацполіція.

Купити безакцизну продукцію можна було за ціною нижче ринкової, а відправлення робили по всій країні оптовими партіями.

Правоохоронці виявили та вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без належних марок акцизного податку.

Наразі досудове розслідування завершилось, а матеріали провадження детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у квітні 2025 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку 2025 року). Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить Kantar Україна.

Зазначається, що при такому рівні нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що протягом п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. У травні українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн, повідомила Державна податкова служба.