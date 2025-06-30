В Україні зріс тіньовий ринок сигарет: у Kantar назвали причини та втрати бюджету

У квітні 2025 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку 2025 року).

Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить Kantar Україна.

Зазначається, що при такому рівні нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.

"У квітні ми знову спостерігаємо зростання обсягів ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні та суттєве збільшення частки підробленої продукції — до 8,8% (проти 6,4% у лютому 2025).

За середньорічними показниками, понад третину контрафактної продукції (39%) мають ознаки підроблених акцизних марок. Серед них, за написом на упаковці, 33% вироблені Маршалл Файнест Тобакко (Юнайтед Тобако)/ VK Tobacco FZE, і 6% — "Українським Тютюновим Виробництвом", – зазначає Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Україна.

Вагому частку становить нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні.

Понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою.

Сompliment (47%) та Lifa (5%) — основні торгові марки цієї категорії. Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника Маршалл Файнест Тобакко, серед найпоширеніших — Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

Значна частка продажів нелегальної тютюнової продукції припадає на кіоски та магазини – у квітні 2025 в цих каналах торгівлі було реалізовано 67% нелегальних тютюнових виробів.

Нагадаємо:

Обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.