За рік прибуток виробників алкоголю й тютюну зріс на 49% – дослідження

В Україні виробництвом алкоголю й тютюну займаються 1 292 компанії та 188 ФОПів, але 83% прибутку алкогольної галузі сформували три компанії, а 94% прибутку тютюнової — один виробник.

Такі дані платформи великих даних VKURSI.

"За підсумками 2025 року компанії отримали 104,6 млрд грн чистого доходу та 5,3 млрд грн прибутку: за рік дохід зріс на 7,2%, а прибуток — майже на 49%. Водночас 83% прибутку алкогольної галузі сформували три компанії, а 94% прибутку тютюнової — один виробник", – говориться у публікації.

Однак загальне зростання фінансових показників не означає однаково сильних позицій усіх учасників ринку, зазначають аналітики.

В алкогольному виробництві кількість прибуткових і збиткових компаній із доступними фінансовими показниками майже однакова, а в тютюновому секторі близько 94% сукупного прибутку припало на одного виробника.

Алкогольна галузь налічує 1 174 компанії та 184 ФОП, які займаються виробництвом міцних алкогольних напоїв, вина, сидру та інших плодово-ягідних вин, напоїв зі зброджуваних продуктів і пива.

У 2024 році компанії галузі отримали 78,7 млрд грн чистого доходу та 2,76 млрд грн прибутку. За підсумками 2025 року чистий дохід зріс на 7,8% — до 84,9 млрд грн, а прибуток — на 17,5%, до 3,24 млрд грн.

Серед компаній із доступними фінансовими показниками 188 завершили 2025 рік із прибутком, а 177 — зі збитком. Тобто зростання сукупного прибутку відбувалося за майже однакової кількості прибуткових і збиткових виробників, зазначають аналітики.

Найбільший прибуток за підсумками року отримало ПрАТ "Карлсберг Україна" — 1,95 млрд грн. ПрАТ "Оболонь" отримало 429,6 млн грн, а ТОВ "ЛВН Лімітед" — 297 млн грн прибутку.

Сукупно на цих трьох виробників припало близько 2,68 млрд грн, або майже 83% прибутку алкогольної галузі. Найбільший збиток серед проаналізованих виробників отримало ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" — 392,4 млн грн. Таким чином, значну частину фінансового результату алкогольної галузі, яка об'єднує понад тисячу компаній, формує обмежене коло великих виробників.

Тютюновий сектор налічує 118 компаній і 4 ФОП. У 2025 році чистий дохід тютюнових компаній становив 19,72 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж у 2024 році. Прибуток зріс із 804,9 млн грн до 2,07 млрд грн, або у 2,6 раза.

У 2025 році прибутковими були 11 компаній, а збитковими — 27. На одну компанію — ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", що входить до міжнародної групи Japan Tobacco International (JTI), — припало 1,94 млрд грн чистого прибутку, або близько 94% сукупного прибутку тютюнових виробників.

До найбільш прибуткових компаній сектору також увійшли ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки" та ТОВ "Імперіал Брендс Продакшн Україна". Найбільший збиток серед проаналізованих виробників отримало ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" — 565,1 млн грн.

У роздрібній та оптовій торгівлі тютюновими виробами працюють 13 889 суб'єктів господарювання: 2 537 юридичних осіб та 11 352 ФОП. За підсумками 2025 року сукупний прибуток юридичних осіб становив 4,08 млрд грн проти 5,59 млрд грн у 2024 році, тобто скоротився на 1,51 млрд грн, або 27,1%. Понад 81% учасників цього сегмента — ФОП.

"Зростання прибутку тютюнових виробників у 2,6 раза не означає такого самого покращення результатів більшості компаній: основну частину показника сформував один виробник, а збиткових компаній було більш ніж удвічі більше, ніж прибуткових", – говориться у повідомленні.

Алкогольне виробництво суттєво переважає тютюнове за масштабом. Кількість компаній майже вдесятеро більша, а чистий дохід — більш ніж учетверо вищий: 84,9 млрд грн проти 19,72 млрд грн.

Різниця у прибутку значно менша — 3,24 млрд грн проти 2,07 млрд грн. Тобто прибуток тютюнового сектору становив майже дві третини від показника алкогольної галузі, попри більш ніж учетверо менший дохід, звертає увагу VKURSI.

Водночас в обох галузях значну частину прибутку формує обмежене коло виробників.

В алкогольному секторі три компанії забезпечили майже 83% сукупного прибутку, а кількість прибуткових і збиткових підприємств майже однакова. У тютюновому близько 94% прибутку припало на одного виробника, а збиткових компаній було більше, ніж прибуткових.

Така структура показує, що загальне зростання прибутків не означає однакових фінансових можливостей усіх виробників перед переходом на еАкциз, зазначають аналітики

Для одних інтеграція системи буде передусім технологічним завданням, для інших витрати на неї можуть стати додатковим фінансовим навантаженням.

Тому додатковий час на підготовку всі учасники ринку отримають однаковий, але їхня спроможність і темпи переходу на еАкциз можуть суттєво відрізнятися.

Обов'язковий запуск еАкцизу пропонують перенести на 1 липня 2027 року, щоб дати бізнесу більше часу на тестування системи та інтеграцію власних облікових, виробничих, складських і касових процесів.

Нова система має забезпечити облік і простежуваність підакцизної продукції, підтвердження її легального походження та сплати акцизного податку.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету Міністрів.