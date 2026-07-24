Правоохоронці викрили "спиртові оборудки" на 97 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили масштабну схему: до України ввезли понад 117 тонн етилового та метилового спирту, задекларувавши його як присадку до пального, вартість незаконно ввезеного вантажу становить майже 97 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору схеми та двом її виконавцям.

За даними слідства, підозрювані налагодили імпорт великих партій підакцизного спирту з приховуванням від митного контролю. У документах вантаж зазначали як присадку до пального ("Fuel Additive Solvent"), змінюючи його найменування та код товару.

Для ввезення спирту використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Митним органам подавали документи із завідомо неправдивими відомостями про фактичний вміст вантажу.

Упродовж вересня-жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон перемістили понад 117 тонн етилового та метилового спирту. Водії вантажівок, за даними слідства, не були поінформовані про справжній характер вантажу.

Підозрюваним інкримінують переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, внесення завідомо неправдивих відомостей до документів та використання завідомо підроблених документів.

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