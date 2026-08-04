У Мінцифри підтримали перенесення запуску "еАкцизу" на липень 2027 року

Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це повідомили у Мінцифри після зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Міністерства фінансів, Державної податкової та Митної служб, а також бізнесу.

У відомстві зазначили, що бізнес попросив надати більше часу для тестування системи та підготовки до роботи з "еАкцизом", зокрема для середніх і малих компаній.

У Мінцифри додали, що підтримують цей запит. Водночас підготовка до запуску системи має тривати вже зараз.

Наразі працює тестове середовище для інтеграції облікових систем із "еАкцизом". Також запущена CRM-система технічної підтримки, через яку економічні оператори можуть подавати та відстежувати свої звернення.

Другий етап тестування проводять разом із JTI, DLS та мережею "ЛотОК". Окремо триває тестування механізму погашення акцизного податку.

У Мінцифри зазначили, що разом із бізнесом готують покроковий план упровадження системи – від реєстрації компаній та тестування до повноцінного використання "еАкцизу".

Стратегічною метою реформи в міністерстві називають підвищення прозорості та детінізацію ринку підакцизних товарів.

"еАкциз" – це державна цифрова система в Україні для обліку та контролю підакцизних товарів (алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет), яка поступово замінює звичні паперові акцизні марки на унікальні графічні коди.

Нагадаємо:

Ще у грудні 2025 року Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.