Російський мільярдер подав позов до України через конфіскацію заводів

Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) через конфіскацію газобетонних заводів "Аерок".

Про це з посиланням на інформацію сайта Global Arbitration Review пише Forbes Ukraine.

Позов стосується конфіскації газобетонних заводів "Аерок".

Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною, справу зареєстровано 18 червня, говориться у повідомленні.

"Позивач у справі – юридична фірма Dentons у Франкфурті. Позов стосується двох заводів у Києві, які належали компанії "Аерок" – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні", – зазначає Forbes Ukraine.

Aeroc оскаржує конфіскацію не лише в міжнародному арбітражі, а й у Конституційному суді України. Позивач стверджує, що український санкційний механізм порушує право власності, принципи правової визначеності та рівності, говориться у публікації.

До повномасштабного вторгнення компанія росіянина Андрія Молчанова була найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків із заводами в Обухові та Березані Київської області. За підсумками 2021-го за даними YouContol виторг "Аероку" склав 1,83 млрд грн.

У червні 2023-го держава конфіскувала "Аерок" та передала Фонду держмайна, нагадує видання. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн.

У грудні 2023 року активи продали з аукціону за $45 млн компанії, пов’язаній з бізнесменом Геннадієм Буткевичем. На початку червня заводи Аерок відновили роботу під новим брендом, говориться у публікації

"Це не перший подібний випадок: Україна вже має інший активний арбітраж у ICSID — позов на $653 млн від ABH Holdings, повʼязаної з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим і Петром Авеном. Йдеться про націоналізацію Sense Bank, який був переданий державі у 2023 році", – додає видання.

Крім того, Україна зараз є стороною в щонайменше п’яти інших арбітражних справах ICSID, пов’язаних з експропріацією або обмеженнями щодо бізнесів на тлі війни та санкцій, додає Forbes Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі Україна отримала понад 2 млрд грн. Усі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, організатор торгів – Фонд держмайна України.

Мінекономіки України зазначило, що "Аерок" був найдорожчим, проданим через онлайн-аукціон За нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрєя Молчанова. Стартова ціна державної частки підприємства "Аерок" розміром 100% становила 965,3 млн грн.

Потужності заводів в Обухові та Березані перевищують 1 млн куб м на рік, тоді як загальний обсяг виробництва газобетону в країні у 2020 році становив 4 млн куб м. Виручка фірми у 2020 році сягнула 1,3 млрд грн. Прокуратура оцінювала загальну вартість майна "Аероку" в 2 млрд грн.