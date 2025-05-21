Верховний Суд вирішив не скасовувати спецдозвіл фірмі родичів ексміністра екології

Верховний Суд відмовився визнати недійсним і скасувати спеціальний дозвіл, наданий компанії ТзОВ "Парі"/"Парі Нафтогаз" на видобування нафти, газу і конденсату родовища Семигинівське у Львівській області.

Про це пише Nadra.іnfo з посиланням на постанову суду.

Спецдозвіл № 5398 був наданий ще в жовтні 2011 року.

Львівська обласна прокуратура вирішила оскаржити спецдозвіл через майже 13 років – після того, як в серпні 2024 року ознайомилися з усіма документами, на підставі яких компанія отримала право на користування надрами.

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Водночас правоохоронці не змогли переконати суди, що причини пропуску строку звернення із позовом були поважними.

Власниками ТзОВ "Парі Нафтогаз" є Анна Злочевська та Каріна Злочевська – дочки екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського.

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні потрібно провести ревізію всіх родовищ корисних копалин і повернути народові незаконно викрадені для того, щоб залучити США до видобутку українських надр.

В цьому контексті віз згадав ексміністра-втікача Миколу Злочевського, який продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ.