Половина Кривого Рогу без гарячої води: Нацполіція викрила схему на 30 мільйонів

Нацполіція викрила злочинну організацію, через дії якої без гарячої води залишилася половина Кривого Рогу. Сума збитків — майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігуранти організували масштабну схему з розтрати майна в умовах воєнного стану, що призвела до повного припинення гарячої води майже для половини міста — понад 250 тисяч мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури.

Поліцейські встановили всіх учасників оборудки разом з організаторами — двома колишніми керівниками одного з державних теплоенергетичних підприємств міста.

Під виглядом "переміщення обладнання для його збереження в умовах воєнного стану" зловмисники вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів на закритій території підприємства та демонтували з обладнання латунні труби, які містили кольорові метали.

Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами — зокрема одягом, і повертали на місце, імітуючи свій робочий стан.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що фігуранти реалізовували демонтовані трубки на місцевій металобазі за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю.

За результатами зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім десяти членам злочинної організації про переконання. За скоєне їм загрожує до 13 років оформлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.