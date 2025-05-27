В Кривому Розі викрили завод, який нелегально виготовляв за добу понад 100 тонн пального

Бюро економічної безпеки викрило нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.

Про це повідомляє БЕБ.

За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.

"Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам", – зауважив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

За його словами, реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких будуть перевірені в ході розслідування.

Відомо також, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.

Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі АЗС, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.

Також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.

Крім того, Ткачук додав, що нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях БЕБ, одне з яких раніше було скеровано до суду.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.