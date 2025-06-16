Половина Кривого Рога без горячей воды: Нацполиция разоблачила схему на 30 миллионов

Нацполиция разоблачила преступную организацию, из-за действий которой без горячей воды осталась половина Кривого Рога. Сумма убытков - почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигуранты организовали масштабную схему по растрате имущества в условиях военного положения, что привело к полному прекращению горячей воды почти для половины города - более 250 тысяч жителей, десятков предприятий и учреждений критической инфраструктуры.

Полицейские установили всех участников сделки вместе с организаторами - двумя бывшими руководителями одного из государственных теплоэнергетических предприятий города.

Под видом "перемещения оборудования для его сохранения в условиях военного положения" злоумышленники вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов на закрытой территории предприятия и демонтировали из оборудования латунные трубы, которые содержали цветные металлы.

Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали на место, имитируя свое рабочее состояние.

Оперативники криминальной полиции установили, что фигуранты реализовывали демонтированные трубки на местной металлобазе за наличные, без оформления бухгалтерских документов и без предусмотренного законодательством радиационного контроля.

По результатам собранных доказательств следователи полиции сообщили всем десяти членам преступной организации об убеждении. За содеянное им грозит до 13 лет оформления свободы с конфискацией имущества.

Напомним:

Бюро экономической безопасности разоблачило нефтеперерабатывающий завод в городе Кривой Рог, на котором нелегально изготавливали бензин и дизель. Его мощность достигала более 100 тонн топлива в сутки.