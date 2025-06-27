Верховний Суд підтвердив неплатоспроможність "Мегабанку" і скасував попередні рішення

Верховний Суд 24 червня 2025 року підтвердив законність рішення Національного банку України про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які раніше задовольнили позов власника банку Віктора Суботіна та визнали дії НБУ неправомірними. ВС вважає, що суди попередніх інстанцій необґрунтовано задовольнили позов Суботіна за відсутності для цього правових підстав.

У рішенні Верховного Суду йдеться, що Національний банк діяв у межах своїх повноважень як регулятор, відповідальний за стабільність фінансової системи та захист інтересів вкладників.

За переконанням ВС, якщо банк не виправляє порушення протягом 120 днів після визнання його проблемним, то Нацбанк зобов’язаний визнати його неплатоспроможним – навіть в умовах воєнного стану.

Нацбанк стверджував, що неодноразово попереджав керівництво "Мегабанку" про ризики та порушення, які, за даними регулятора, виникли ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, йшлося про проблеми з капіталом, ліквідністю та управлінням ризиками.

Головним акціонером харківського Мегабанку був Віктор Суботін (60,74%).

Міноритарними власниками банку виступали Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), екснардеп і регіонал Максим Єфімов (9,82%), дружина Суботіна Олена ( 7,8%) і ще 18 акціонерів.

Банк був одним із найбільших у Харкові та обслуговував значну частину комунальних підприємств міста. Банк працював на ринку майже 32 роки.

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Нагадаємо:

Національний банк відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних у 2022 році через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.