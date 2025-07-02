Нацбанк лишив без ліцензій п'ять фінансових установ
Національний банк України відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Так, становам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:
- ТОВ "Фінансова компанія "ХуткоПей" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- ТОВ "Фінансова компанія "КредитОН" – надання коштів та банківських металів у кредит;
- ТОВ "Сігмаур Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;
- ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.
Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:
- ПТ "Ломбард Монарх" Андрус Р.Б. і Компанія" з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.
"Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг", – розповіли у Нацбанку.
Нагадаємо:
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 травня 2025 року скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.