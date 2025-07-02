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Нацбанк лишив без ліцензій п'ять фінансових установ

Віктор Волокіта — 2 липня, 11:29
Нацбанк лишив без ліцензій п'ять фінансових установ
НБУ

Національний банк України відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Так, становам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ "Фінансова компанія "ХуткоПей" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ "Фінансова компанія "КредитОН" – надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ "Сігмаур Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;
  • ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:

  • ПТ "Ломбард Монарх" Андрус Р.Б. і Компанія" з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

"Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг", – розповіли у Нацбанку.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 травня 2025 року скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

НБУ

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