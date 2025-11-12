Нацбанк розповів про темпи інфляції в Україні

Фактична траєкторія інфляції у жовтні була незначно вищою, ніж прогнозував Національний банк України через вплив більш помірного сповільнення темпів зростання цін на сирі продукти харчування.

Про це повідомляє Національний банк України.

У жовтні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася – до 10,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

"Фактична траєкторія інфляції була незначно вищою, ніж прогнозна, опублікована в жовтневому Інфляційному звіті, через вплив помірнішого сповільнення темпів зростання цін на сирі продукти харчування", – прокоментував НБУ.

Натомість базова інфляція була незначно нижча за прогноз за рахунок більш стрімкого сповільнення темпів зростання цін на послуги та непродовольчі товари, зазначає регулятор.

НБУ звертає увагу, що падіння цін на овочі поглибилося (до -21.5% р/р), насамперед за рахунок овочів борщового набору, водночас сповільнилося здешевлення помідорів та відновилося зростання цін на огірки.

"Темпи зростання цін на фрукти суттєво пригальмували. Надалі знижувалися темпи подорожчання борошна та яєць", – говориться у повідомленні.

Зростання цін на свинину й курятину стабілізувалося, а на яловичину – незначно сповільнилося. Натомість швидшими темпами дорожчали крупи та молоко, говориться у повідомленні.

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 15,6% р/р. Зокрема, знизилися темпи зростання цін на окрему молочну продукцію, хліб, соняшникову олію, безалкогольні напої.

Водночас пришвидшилося подорожчання обробленої риби та морепродуктів, зазначає НБУ.

Тривало сповільнення зростання вартості непродовольчих товарів – до 1,6% р/р. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття, зазначено у повідомленні.

Інфляція послуг також сповільнилася до 13,8%, що, зокрема, могло відображати й часткове послаблення дисбалансів на ринку праці. Так, сповільнилося зростання цін на послуги лікарень, особистого догляду, інтернету, таксі, страхування, готелів, тощо.

"Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися – до 10,6% р/р Така динаміка пояснювалася як подальшим зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів, так і незначним уповільненням зростання цін на алкогольні напої", – зазначив регулятор.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися – до 3,9%. НБУ пояснює таку динаміку здебільшого ефектом бази порівняння, "тоді як ціни на всі види палива в жовтні майже не змінювалися".

"Наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики НБУ, спрямованим на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку", – запевнив регулятор.

Нагадаємо:

Раніше Держстат повідомив, що річний показник інфляції у жовтні зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року.

Інфляція у жовтні 2025 року порівняно із вереснем становила +0,9%, із жовтнем 2024р. – +10,9%. Базова інфляція в жовтні порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%. Річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку 2025 року.

Раніше НБУ зробив прогноз, що в Україні інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до 5% наприкінці 2027 року.

Річний показник інфляції у вересня знизився на 1,3% відносно серпня.