Нацбанк прогнозує зниження інфляції у 2026 та 2027 роках

В Україні інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до 5% наприкінці 2027 року.

Такий прогноз Національного банку України.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний 23 жовтня під час пресбрифінгу, у вересні споживча інфляція сповільнилася до 11,9%.

За оцінками НБУ, така тенденція тривала й у жовтні. Хоча інфляція знизилася відчутніше за прогноз НБУ, це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

Натомість базова інфляція знижувалася помірнішим темпом (до 11% у вересні), зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси.

У результаті темпи зростання цін на оброблені продукти харчування знижувалися повільно, а на послуги – не знижувалися взагалі.

Нагадаємо:

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% попри очікування аналітиків. Зниження ставки прогнозують на 2026 рік.