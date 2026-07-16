Російські олігархи виводять мільярди доларів закордон через страх конфіскації майна

Кілька найбагатших людей Росії, серед яких є й особи, наближені до Владіміра Путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів, оскільки все більше турбуються станом економіки країни та станом державного бюджету.

Про це повідомляє Bloomber.

За словами шести заможних росіян та інших осіб, обізнаних з поглядами кількох російських мільярдерів, гучні випадки конфіскації активів посилили побоювання серед представників російської еліти, що держава може конфіскувати їхні статки або що вони можуть втратити свої статки.

За словами деяких з цих осіб та згідно з документами, зокрема корпоративними звітами та записами про купівлю нерухомості, які переглянуло агентство Bloomberg, кілька мільярдерів нещодавно вивели з Росії додаткові активи на тлі занепокоєння щодо банківського сектору.

Протягом останнього року в інвестиційних портфелях деяких найбагатших росіян відбувся зсув у бік криптовалюти, золота, нерухомості за кордоном та приватних інвестиційних фондів, особливо в країнах Перської затоки.

З 2024 року влада РФ посилила гучні конфіскації активів, спрямовані проти низки магнатів, зокрема тих, хто намагався зберегти зв'язки із зовнішнім світом через подвійне громадянство, або тих, хто раніше обіймав офіційні посади.

Уповільнення російської економіки з 2025 року ще більше зменшило їхні прибутки та обмежило можливості збереження й примноження свого багатства всередині країни.

За обережними оцінками двох осіб, обізнаних з інвестиційними рішеннями кількох російських мільярдерів, сума коштів, що покинули Росію поза офіційними показниками з початку цього року, становить десятки мільярдів доларів.

За їхніми словами, це більше, ніж минулого року.

Нагадаємо:

Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни, йдеться у звіті розвідки ЄС.