Binance передала РФ персональні дані айтівця, якого звинувачують у донаті ЗСУ

Криптобіржа Binance видала Росії персональні дані росіянина Юрія Беленького, якого країна звинувачує у донатах Силам оборони України.

Про це повідомляє російська правозахисна організація "Первый отдел".

З 2015 року Беленький мешкав у Болгарії та регулярно приїжджав до Росії. У вересні 2025 року його затримали в аеропорту Шереметьєво й заарештували за "дрібне хуліганство". Після виходу зі спецприймальника його знову затримали, але вже за статтею "фінансування тероризму".

Як виявилось, після початку повномасштаьного вторгнення РФ до України, Біленький жертвував криптовалюту на потреби ЗСУ на рахунок, опублікований Аркадієм Бабченком.

Під час затримання Беленькому інкримінували шість переказів на суму 742,26 USDT на потреби ЗСУ та полку "Азов".

У жовтні 2025 року Слідчий комітет РФ (СК) надіслав криптобіржі Binance запит, у якому посилався на порушені кримінальні справи за "терористичною" статтею та вимагав надати відомості про шістьох користувачів, які переказували кошти на опублікований Бабченком гаманець.

Матеріали щодо всіх користувачів, включаючи Беленького, виділили в окремі кримінальні справи.

У файлі, який Binance надала СК, була детальна історія акаунта Беленького з моменту його реєстрації: персональні дані, скани документів (паспорт РФ, болгарський дозвіл на проживання, фотографії під час проходження ідентифікації).

Зі звіту Binance силовики дізналися про дев'ять нових переказів на адресу Бабченка та передали інформацію ФСБ для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи за статею "державна зрада".

Цієї інформації не було у СК РФ до отримання виписки з бази даних Binance. У підсумковому обвинуваченні Беленькому інкримінують 15 переказів Бабченку на суму 1680,69 USDT.

Нагадаємо:

У червні Binance повідомила своїм клієнтам у ЄС, що припинить надавати їм послуги, оскільки не отримає ліцензію на діяльність у цьому регіоні.