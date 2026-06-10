В Росії арештовуватимуть власність росіян-емігрантів за образи Путіна

В Росії арештовуватимуть майно за образи Путіна

Правитель Російської Федерації Владімір Путін підписав закон про арешт власності росіян, що виїхали закордон та здійснили правопорушення проти інтересів РФ.

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

Документ набере чинності 1 вересня. Державна Дума РФ підтримала його ще 26 травня.

З осені у росіян, які перебувають закордоном зможуть конфісковувати майно за понад 10 статтями Кодексу адміністративних правопорушень, багато з яких, за інформацією DW, можуть використовуватися для переслідування з політичних мотивів.

Це, наприклад, статті про "порушення порядку діяльності "іноагента", "виробництво та поширення екстремістських матеріалів", "поширення фейків та зловживання свободою ЗМІ", участь у діяльності "небажаних організацій", "дискредитації" армії РФ.

Мова також про "публічне ототожнення дій і рішень керівництва СРСР та нацистської Німеччини".

Серед правопорушень, за яке можуть відібрати майно також – образа глави держави та чиновників, "дискредитація" армії та заклики до введення санкцій.

Нагадаємо:

Росія має намір скоротити експорт сирої нафти, оскільки планує збільшити обсяги переробки в червні на тлі загрози дефіциту палива.