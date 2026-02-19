На Закарпатті правоохоронці виявили незаконно побудований депутатом готель

На Закарпатті викрили схему незаконного використання земель лісового фонду під готельно-рекреаційний комплекс, серед бенефіціарів якого – нардеп від ОПЗЖ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито масштабну схему незаконного використання земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва, де функціонував готельно-рекреаційний комплекс", – повідомляє прокуратура.

"Слідство встановило, що одним із кінцевих бенефіціарів комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні росгвардії, який наразі перебуває під вартою", – говориться у повідомленні.

Контроль за діяльністю комплексу він здійснював через довірених осіб та свого колишнього помічника – керівника підконтрольних підприємств і директора відпочинкового комплексу.

Встановлено, що колишній помічник організував самовільне зайняття понад 2,4 га земель лісового фонду, на яких без дозвільних документів збудовано будівлі, альтанки, спортивний майданчик та інші об'єкти. Загалом понад 8,5 га державних земель використовувалися не за цільовим призначенням.

Комплекс активно здійснював комерційну діяльність, рекламував послуги в Інтернеті - проживання, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок та спортивні активності.

"Водночас документи на користування землями відсутні, договори оренди та податки не укладалися і не сплачувалися, спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів не отримувалися", – зазначають у повідомленні.

Про підозру повідомили колишньому помічнику нардепа за самовільне зайняття земель та будівництво та начальнику Ужгородського надлісництва, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, за службову недбалість із тяжкими наслідками.

Слідство встановило, що посадовець знав про незаконне використання ділянок, але не вжив заходів для припинення порушень і не повідомив уповноважені органи, що дозволило підприємствам тривалий час безоплатно користуватися державними землями.

Експерти оцінили вартість самовільно зайнятих ділянок понад 150 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, ініційовано відсторонення посадовця та перевіряється причетність інших осіб до схеми.

Виходячи з опублікованих фото, йдеться про ресторан "Дубки" біля Ужгорода, яким володіє депутат Нестор Шуфрич.

Зокрема, сайт Zaxid.net писав, що теруправління ДБР у Львові розслідує можливі порушення при передачі в користування ТОВ "Мисливський клуб "Кремінка" земель державного лісового фонду. Власником компанії є Шуфрич.

У 2004 році фірма купила в ДП "Ужгородське лісове господарство" рекреаційний комплекс із господарським та допоміжними будівлями, на місці якого побудували готельно-ресторанний комплекс "Дубки".

Співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах повідомив, що йдеться про депутата Івана Барну та комплекс "Дубки" нардепа Нестора Шуфрича, розташований за 6 км від міста Ужгород.

