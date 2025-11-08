На всьому кордоні України зупинили пропускні операції через ворожу атаку

8 листопада на всьому кордоні України тимчасово припинено пропускні операції.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Пояснюється, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.

"Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", – зазначили прикордонники.

Оновлено в 14:30. В Держмитслужбі уточнили, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

"Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі", – інформують митники.

Нагадаємо:

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

З 3 листопада усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES.