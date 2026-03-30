Митниця повідомила, які пункти пропуску на кордоні з Польщею зараз найбільш завантажені

Напередодні Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну. Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Аби зекономити час очікування, рекомендуємо водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко"", – зазначили митники.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легковиків.

З 21 квітня з'явиться можливість бронювати час перетину кордону для автобусів у системі єЧерга двох пунктах пропуску – на кордоні з Польщею та на кордоні з Молдовою.