Угорські пункти пропуску на кордоні з Україною впровадили систему збору біометричних даних

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС", – йдеться в повідомленні.

За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань – Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь – Чоп" (з 21 жовтня).

"Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону", – наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо:

27 жовтня було можливе уповільнення руху на в'їзд у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" у зв'язку з початком роботи цифрової Системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).