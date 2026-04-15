Пункт пропуску з Румунією працюватиме з обмеженнями ще місяць

Через ремонт мосту через Тису обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією продовжено ще на місяць.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За інформацією румунської сторони, у зв'язку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року вводяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", - ідеться в повідомленні.

У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово призупинятиметься. При цьому пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Обмеження попередньо триватимуть до 15 травня.

