У Львівській області фіксують черги на вʼїзд в Україну

На Львівщині зафіксували накопичення транспорту на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Станом на зараз на в'їзд в Україну:

у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;

у "Краківці" – 60 авто;

у "Шегинях" – 70 авто.

Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10.

"Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.