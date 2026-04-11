У Львівській області фіксують черги на вʼїзд в Україну
На кордоні зафіксовано чарги
На Львівщині зафіксували накопичення транспорту на в'їзд в Україну.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Станом на зараз на в'їзд в Україну:
- у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;
- у "Краківці" – 60 авто;
- у "Шегинях" – 70 авто.
Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10.
"Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.
