Нова система для перетину кордону запрацювала в усіх польських КПП в межах Львівщини

Усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Єдиним винятком наразі залишається пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада", – повідомляють прикордонники.

Зазначається, що система Entry/Exit System запроваджується в країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки.

Під час першого в'їзду до країн ЄС після її запуску громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років), інформує Держприкордонслужба.

Йдеться, що ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону

Нагадаємо:

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.