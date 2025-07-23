На трассе в Запорожской области построили туннель против дронов

В Запорожской области построили первый специальный антидроновий тоннель для защиты гражданского и военного транспорта от атак вражеских FPV-дронов.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет Zprz.city.

Защитный объект уже завершен на одном из самых опасных логистических направлений - Ореховской трассе.

"Мы построили первую антидроновую дорогу на Ореховской трассе - ее протяженность 6,5 километра. Это только начало. У нас амбициозный план - более 200 километров защищенных дорог в пределах области", - сообщил Федоров.

"В ближайшие дни планирую встречу с министром обороны для синхронизации действий и ускорения реализации этого проекта", - добавил он.

Возведение тоннелей осуществляется за средства Совместного оборонного фонда. Закуплено все необходимое - от металлоконструкций и сеток до расходных материалов. В проект активно вовлечены бойцы запорожской бригады, которые поделились боевым опытом, легшим в основу инженерного решения.

Антидроновий тоннель позволяет безопаснее перемещать личный состав, снаряжение и эвакуировать раненых. А для гражданских - это уменьшение рисков при движении в пределах прифронтовых территорий, говорится в публикации.

Добавим, что, как пишет сайт Texty.org.ua, такие защитные сооружения первыми начали использовать российские войска. Считается, что натянутая над дорогой рыболовная сетка является более эффективной, чем сетка-рабица, ведь почти гарантирует детонацию FPV-дронов.

Напомним:

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина готова законтрактовать весь объем дронов-перехватчиков, который украинские компании могут изготовить до конца года.