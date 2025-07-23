Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі у вітчизняних виробників

Україна готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

"​​Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії", – написав Федоров.

Він зазначив, що волонтери та благодійні фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів.

Перший віцепрем'єр додав, що під час зустрічі також обговорювали логістику та доставку FPV на фронт.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вперше затвердив список держзамовлень науковцям, які створять 22 наукові розробки.