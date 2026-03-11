У лютому порушників габаритно-вагових норм оштрафували на 7,6 мільйона гривень

Протягом лютого завдяки системам автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до бюджету сплачено понад 7,6 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Про це інформує Агентство відновлення.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у трьох областях. На Миколаївщині це 37 випадків, у Вінницькій області — 27 випадків, у Івано-Франківській — 21 випадок.

"Системи WIM допомагають автоматично виявляти перевантажені вантажівки, зменшувати руйнування автомобільних доріг та підвищувати дисципліну перевізників", – говориться у повідомленні.

Габаритно-ваговий контроль відбувається за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, завдяки яким система WIM визначає вагу автомобіля.

Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрах обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

"Дотримання габаритно-вагових норм — це не лише про штрафи, а й про збереження дорожньої інфраструктури та безпеку руху", – наголошують у Агентстві відновлення.

Нагадаємо:

У січні цього року завдяки роботі системи габаритно-вагового контролю WIM (зважування під час руху) до бюджету сплачено 6 296 209 гривень.

За дев'ять місяців 2025 року завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті сплачено до бюджету більш ніж 95 мільйонів гривень.