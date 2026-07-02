Дефіцит бензину змусив росіян переходити на газ, але є складнощі

На тлі посилення паливної кризи Росії різко зріс попит на встановлення газобалонного обладнання на автомобілі, але виробники і сервіси виявилися не готовими до такого напливу охочих.

Про це пише The Moscow Times.

За даними російських "Известий", у червні кількість запитів на переобладнання збільшилася на 35% порівняно з березнем—квітнем,

При цьому черга на переобладнання автомобіля на ГБО розтягнулася на найближчі три місяці, зазначили учасники ринку.

Водночас сервіси, що займаються переобладнанням, говорять про труднощі із закупівлею обладнання. Постачальники виявилися не готовими до такого ажіотажу, і обладнання зараз усе розкупили, тоді як ціна на нього зросла майже вдвічі, говорять вони.

Основний постачальник ГБО — "Новогрудський завод газової апаратури" — не справляється з обсягом замовлень.

Нагадаємо:

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

На тлі атак України на нафтопереробні заводи Росія розпочала завозити морем бензин з Індії.

Рекордні 60% росіян, опитаних у період з березня по травень, зазначили, що економічна ситуація в регіонах погіршується, покращення бачать 27% респондентів.