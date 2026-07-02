Грузинський НПЗ обіцяє з серпня повністю відмовиться від нафти РФ

Нафтопереробний завод компанії Black Sea Petroleum, розташований у грузинському порту Кулеві, обіцяє з серпня-вересня цього року повністю відмовиться від переробки нафти російського походження.

Про це пише ЦТС.

За даними компанії, у першому півріччі 2026 року обсяг переробки сировини перевищив 650 тис. тонн. BSP також розширила співпрацю з міжнародною технологічною компанією Honeywell, включивши до нього постачання та впровадження високотехнологічного обладнання та автоматизованих систем управління.

У рамках програми модернізації НПЗ у першому кварталі 2027 року планується розпочати виробництво дорожнього бітуму для внутрішнього та експортного ринків, а у другому кварталі – освоїти випуск авіаційного палива.

У березні 2026 року влада Грузії зобов'язалася припинити реекспорт російської нафти і не допускати у свої порти танкери, пов'язані з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Після відповідних гарантій з боку грузинської влади і оператора терміналу Кулеві — компанії SOCAR — Євросоюз відмовився від включення нафтоналивного терміналу в порту Кулеві до 20-го пакету санкцій проти Росії, що готувався.

Водночас Єврокомісія заявила, що продовжить контролювати виконання взятих зобов'язань.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія експортувала до Грузії нафту на майже 70 мільйонів доларів, частка її нафтопродуктів у зовнішніх закупівлях Грузії склала 42,5%.

Раніше у Грузії розгорівся скандал через ймовірний реекспорт російського пального: у митних документах вказано експорт, хоча нафтопереробний завод у Кулеві тоді не працював.

Грузинська опозиція заявляла, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex та Lukoil ввозять у Грузію підсанкційні російські нафтопродукти. В уряді Грузії заперечували, що країна купує російські нафтопродукти, щодо яких діють санкції Заходу.

У 2023 році повідомлялося, що грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.