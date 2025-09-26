На Тернопільщині розпочав роботу релокований з Сумщини завод

На околиці Збаража у Тернопільській області розпочав роботу релокований з Сумщини завод з виготовлення жерстяної тари.

Про це пише Zaxid.net.

Як повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський, наразі на заводі працює 100 спеціалістів.

Як пише Zaxid.net, основні потужності заводу з Сумщини перевезли рік тому. Водночас на околиці Збаража розпочали будівництво нових приміщень. Працює сучасне виробництво жерстяної тари для харчової промисловості, створено понад 100 робочих місць, реалізуються плани щодо розширення.

Раніше тернопільська агенція "Голос" повідомила, що підприємство довстановлює обладнання, завершує благоустрій і вже почало працювати в пуско-налагоджувальному режимі.

Зазначалося, що з дня підписання угоди про оренду землі (право оренди виграно на аукціоні) до збудованого заводу і частково завезеного обладнання пройшло вісім місяців.

Також очікується, що на заводі працюватиме близько 230-250 робочих.

"Власники спершу думали в меншому об’ємі переїздити на Збаражчину, частину обладнання залишати на корінному заводі в Сумах. Але, оскільки, там практично працювати немає змоги, тому вирішили перевезли майже все обладнання до нас", – повідомив міський голова.

Компанія "Фавор" – один з найбільших виробників металевої упаковки в Україні. Вона виготовляє жерстяну тару різної номенклатури, розміру та для різних потреб. Це – консервні та пивні банки, харчова тара, зокрема для оливкової олії, відра для лако-фарбових рідин та харчової продукції, а також багато іншої продукції.

