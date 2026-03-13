Держава покриватиме до 80% вартості відновлення індустріальних парків після ворожих атак

Після російських атак держава покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один індустріальний парк.

Про це повідомляє очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, для отримання коштів заявник має внести свою частину платежу, а також забезпечити введення в експлуатацію не менше 5000 кв. м промислових площ та залучити не менше двох переробних підприємств впродовж 3 років. Подати заяву потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після пошкодження.

"Розширюємо перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20. Відтепер механізм, який раніше діяв для деокупованих громад, поширюється і на прифронтові території", – зазначила прем'єр-міністр.

Наприкінці лютого стало відомо, що Кабмін протягом найближчих тижня-двох планує затвердити новий порядок використання коштів держпідтримки індустріальних парків з додатковою програмою можливості отримання грошової компенсації за пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру в розмірі до 200 млн грн.