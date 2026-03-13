На Київщині з'явиться новий індустріальний парк: яких інвестицій потребує та чим займатиметься

Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку "Сталева Київщина" (Київська область) до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що реалізація цього проєкту дозволить створити орієнтовно 400 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

"Концепція індустріального парку "Сталева Київщина" розрахована на 49 років та охоплює площу майже 12 га у Білоцерківській громаді Київської області. Ключовий акцент проєкту — розвиток металообробного кластеру із залученням близько 3,5 млрд грн інвестицій", – поінформували у відомстві.

Ініціатор створення ТОВ "ГРАНДСТІЛ" планує залучити фінансування з різних джерел — власні кошти ініціатора, державне стимулювання, а також інвестицій майбутніх учасників та інших суб'єктів, зазначили в Мінекономіки.

За інформацією відомства, на території нового парку розвиватимуться підприємства за наступними пріоритетними напрямками:

Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Механічне оброблення металевих виробів;

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

Виготовлення будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виготовлення інших готових металевих виробів.

За даними Мінекономіки, наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується понад 114 об'єктів.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого стало відомо, що Кабмін протягом найближчих тижня-двох планує затвердити новий порядок використання коштів держпідтримки індустріальних парків з додатковою програмою можливості отримання грошової компенсації за пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру в розмірі до 200 млн грн.