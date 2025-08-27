В Україні з'являться 6 нових індустріальних парків: де розташуються та чим займатимуться

Уряд зареєстрував шість нових індустріальних парків у Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій областях, які створять 5100 нових робочих місць.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, індустріальний парк "БІОСЕНС" функціонуватиме на території Степанківської сільської громади Черкаського району Черкаської області. На площі 29,7 га будуть підприємства з переробки сільгосппродукції, виробництва харчів, логістики, агротехнологій, виробництва кормів та енергетики. Концепція парку передбачає створення до 500 робочих місць та залучення майже 970 млн грн інвестицій.

Індустріальний парк "СТАН-ІНВЕСТ", створений у м. Олександрія Кіровоградської області, працюватиме на площі 11,6 га. Займатиметься машинобудуванням, металообробкою, виробництвом металоконструкцій, ремонтом обладнання та інженерно-конструкторськими послугами. Концепція передбачає створення до 250 нових робочих місць та інвестиції у розмірі 323 млн грн.

Індустріальний парк "ЛЮБЛИНЕЦЬ" діятиме на території Люблинецької селищної громади Ковельського району Волинської області. На площі 49,7 га працюватимуть підприємства харчової промисловості, зокрема з переробки фруктів, овочів, виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Концепція передбачає створення до 2500 робочих місць та інвестиції у розмірі понад 653 млн грн.

Індустріальний парк "Зборів", розташований у м. Зборів Тернопільської області, працюватиме на площі 15,5 га. Пріоритетними стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, виробництво харчових та нехарчових продуктів, складська та транспортна діяльність. Концепція парку передбачає створення до 250 робочих місць та залучення 232 млн грн інвестицій.

Індустріальний парк "ОДЕСА НОВА ПАРК" діятиме на території Одеської області. На площі 16,4 га працюватимуть підприємства у галузях машинобудування, металообробки, харчової промисловості, альтернативної енергетики, IT та науково-технічної діяльності. Концепція передбачає створення до 700 робочих місць та інвестиції у розмірі майже 1 млрд грн.

Індустріальний парк "ІНТЕГРАЛ", створений у м. Вінниця, функціонуватиме на площі 17,9 га. Його учасники працюватимуть у сферах виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій та науки. Концепція парку передбачає створення до 930 робочих місць та інвестиції у розмірі 1 млрд грн.

