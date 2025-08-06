На кордоні з Молдовою модернізують пункт пропуску, який був у поганому стані

У Чернівецькій області розпочали ремонт і модернізацію пункту пропуску "Кельменці - Ларга", який знаходиться на кордоні з Молдовою.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

"До початку оновлення його інфраструктура перебувала у незадовільному технічному стані. Митники та прикордонники роками працювали у металевих вагончиках. Тож для службовців та подорожуючих будуть влаштовані сучасні утеплені модульні будівлі, які відповідатимуть усім стандартам безпеки, комфорту та енергоефективності", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що йдеться не про нове будівництво і не про капітальний ремонт, а про впровадження мобільних та типових модульних рішень. Такий підхід дозволяє значно заощадити державні кошти та час.

"Модульні споруди мають важливу перевагу: після вступу України до ЄС частина пунктів пропуску стане неактуальною, їх можна буде легко переобладнати для потреб військових, прикордонників чи будівельників", - йдеться в повідомленні.

Під час ремонту планують замінити навіс та дорожнє покриття, встановити сучасні модульні споруди для персоналу та пасажирів, модернізувати освітлення та інженерні мережі, влаштувати нову огорожу тощо.

Нагадаємо:

На кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.