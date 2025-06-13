На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску
Агентство відновлення
На кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.
Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту. Добова пропускна здатність: 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.
"Важливо розвивати прикордонну інфраструктуру з румунськими партнерами, оскільки, наприклад, на кордоні з Угорщиною у нас працює 9 пунктів пропуску. Через кордон з Румунією наразі функціонує лише два. Хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша", – зазначив перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко.
Зараз румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, зокрема на території України. Ведуться роботи зі зведення мосту та налаштування тимчасового об'їзду.
Наступними кроками стануть створення спільної Українсько-Румунської комісії для прийняття та передачі об'єкта, укладання угоди про технічне обслуговування мосту та внесення змін до Угоди між урядами щодо митного режиму, контролю і логістики.
Нагадаємо:
На півдні Одеської області планують збудувати новий міст через Дунай.
Йдеться про будівництво моста у селі Орлівка в Ізмаїльському районі, який на іншому боці Дуная веде до румунського міста Ісакча.