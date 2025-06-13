На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску

На кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.





Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту. Добова пропускна здатність: 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.





"В ажливо розвивати прикордонну інфраструктуру з румунськими партнерами, оскільки, наприклад, на кордоні з Угорщиною у нас працює 9 пунктів пропуску. Через кордон з Румунією наразі функціонує лише два. Хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша", – зазначив п ерший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко.