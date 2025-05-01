На пункті пропуску "Корчова - Краківець" тимчасово обмежать рух

З 8 травня до середини червня 2025 року на території пункту пропуску "Корчова – Краківець" триватимуть дорожні роботи.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, посилаючись на інформацію польської сторони.

Зазначається, що заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

Повідомляється, що у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку.

"Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів"", – наголосили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо:

З 30 квітня по 5 червня триватиме поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг-Зосин" на кордоні з Польщею з української сторони.