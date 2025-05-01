На пункте пропуска "Корчева - Краковец" временно ограничат движение

С 8 мая до середины июня 2025 года на территории пункта пропуска "Корчева - Краковец" будут продолжаться дорожные работы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, ссылаясь на информацию польской стороны.

Отмечается, чтозапланирована замена асфальтового покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского со стороны Польши.

Сообщается, что в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности. Кроме того, продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.

"Рекомендуем заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: "Смильница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов"", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним:

С 30 апреля по 5 июня продлится текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей с украинской стороны.