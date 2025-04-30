На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" частково обмежуватимуть проїзд

З 30 квітня розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг-Зосин" на кордоні з Польщею з української сторони.

Про це повідомляє Державна митна служба.

На цьому пункті пропуску заплановано влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

За інформацією митниці, роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року. У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску.

Раніше повідомляли, що з польського боку "Зосин - Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього. Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

"Рекомендуємо врахувати ці обставини під час планування маршруту подорожі або логістики доставки товарів. За потреби - спланувати інший, менш завантажений маршрут", – наголосили в митниці.

Нагадаємо:

На станціях "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею встановлять перші в Україні сканери для митного контролю залізничних вагонів.