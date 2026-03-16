Ажіотаж на паливному ринку України спадає – Свириденко

Паливний ринок забезпечений ресурсами, спостерігається спадання ажіотажу, а держкомпанія "Укрнафта" продовжує тримати орієнтир цін на паливо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з операторами паливного ринку.

"Провели нараду з операторами паливного ринку та скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби", – повідомила вона.

"Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної", – написала вона у Телеграм.

Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу, говориться у повідомленні.

Державна компанія "Укрнафта", що входить до групи "Нафтогаз", продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході, зазначила прем'єр-міністерка.

Свириденко доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби "продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу".

Додатково уряд готує нові адресні програми для підтримки людей в умовах зростання світових цін на нафту. Це одноразова допомога 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек", нагадала Свириденко.

Ціни на дизельне пальне на понеділок, 16 березня, зросли переважно на 1 грн/л, на такий же рівень здорожчав автогаз, а бензин продовжує втримувати позиції.

Кабінет міністрів готує додатковий пакет підтримки для людей - одноразову допомогу 1500 грн для найбільш вразливих категорій українців, а також кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек".

Станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня, повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

Тиждень тому директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн висловив думку, ціна дизельного пального на АЗС може зрости до 80 грн/л при на той час 70-74 грн/л, надалі є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає.