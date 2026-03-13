Аграрії мають запасів пального до шести тижнів – Соболев

Українські аграрії мають запасів палива на 3-6 тижнів, що дозволить їм провести цьогорічну посівну кампанію без дефіциту пального.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Зараз ми знаємо, що на посівну і дизелем, і пальним аграрії забезпечені. Ми спілкувались з ринком – від трьох до шести тижнів є запаси, цього достатньо", – сказав Соболев.

Також він додав, що запроваджений урядом кешбек на пальне фінансуватиметься за рахунок перерозподілення 3 млрд грн, виділених на програми Мінекономіки.

"Загальний розмір ми зараз оцінюємо приблизно в 3 млрд грн. Вони перерозподіляються з коштів програм Мінекономіки всередині бюджету міністерства", – пояснив міністр.

Нагадаємо:

12 березня уряд анонсував кешбек на пальне, за умовами якого під час купівлі на АЗС держава повертатиме від 5 до 15% вартості залежно від виду пального.

Також Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що подорожчання пального не матиме критичного впливу на агровиробництво, оскільки паливо становить близько 10-15% собівартості культур, тому вплив на вартість продукції оцінюється на рівні 1-2%.