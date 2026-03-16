Ціни на дизпальне та автогаз трохи зросли, бензин втримав позиції

Ціни на дизельне пальне на понеділок, 16 березня, зросли переважно на 1 грн/л, на такий же рівень здорожчав автогаз, а бензин продовжує втримувати позиції.

Про це свідчить моніторинг даних на сайтах та в додатках мереж, проведених "Енергореформою", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, на державній "Укрнафті" ціна на дизель та газ залишається найнижчою серед досліджуваних мереж, за нею йде UPG, яка за вихідні підвищила ціну на ДП та ДП+ на 2 грн/л.

Максимальна ціна ДП – 79,99 грн/л, ДП+ – 82,99 грн/л, про що свідчать стели Socar, ОККО, WOG.

Ціна на газ становить від 41,99 грн/л на "Укрнафті" до 45,98 грн/л на WOG.

Ціна на А-95 – від 68,9 грн/л на UPG до 70,99 на інших трьох приватних мережах. На "Укрнафті" – 68,99 грн/л.

А-95+ найдорожчий на Socar – 74,99 грн/л, найдешевший на UPG – 71,9 грн/л.

Нагадаємо:

Тиждень тому директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн висловив думку, ціна дизельного пального на АЗС може зрости до 80 грн/л при на той час 70-74 грн/л, надалі є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає.