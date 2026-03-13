Компанія UPG отримала контроль над іще 31 "приватівською" заправкою

Антимонопольний комітет України дозволив оператору мережі автозаправних станцій UPG отримати контроль над 31 заправною станцією мереж "ANP" та "Авіас".

Рішення опубліковане на сайті АМКУ.

ТОВ" Укрпалетсистем" отримало дозвіл на набуття контролю над активами ТОВ "Скай Проект", "Перспектива Про" та інших товариств через оренду єдиних майнових комплексів автозаправних станцій.

Компанія візьме в оренду 31 АЗС, що належать 11 підприємствам групи "Приват": ТОВ "Альбіленд", "Енджел Кепітал", "Вертікс-Молл", "Євротрейд Експо" та іншим.

Нагадаємо:

Раніше в UPG повідомляли, що за півроку кількість автозаправних комплексів в управлінні компанії в зросла майже у шість разів – із 87 у липні до 529 у грудні. За цей період UPG запустила 102 нові об'єкти, більшість із яких раніше діяли під брендами ANP та "Авіас".

Раніше Антимонопольний комітет дозволив ПП "Укрпалетсистем", яка є оператором мережі АЗC UPG, орендувати 23 Автозаправні комплекси, які належали групі "Приват".

До того АМКУ дозволив UPG взяти в оренду заправки групи "Приват" 27 листопада, тоді мова йшла про 16 заправок.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.