"В 100 гривень за літр не вірю": директор "А-95" спрогнозував зростання цін на дизпаливо

До кінця тижня ціна дизельного пального на АЗС може зрости до 80 грн/л при нинішніх 70-74 грн/л, надалі є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає.

Таку думку висловив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі України в Києві 9 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"На вихідні почало заходити дизпаливо за ціною, яка сформувалася протягом тижня, – 70 грн/л. Воно вже в Україні, в опті 72 грн/л, на станціях - 73 грн/л. Однозначно ціна до кінця тижня буде до 80 грн/л тяжіти, потім будемо дивитися.

Ранкове котирування цін (в Європі – ЕР) еквівалентне 80 грн/л. Плюс націнка станції, плюс транспорт. Тобто може зрости десь до 90 грн/л", – сказав Куюн.

При цьому він зазначив, що не вірить у ціну дизпалива за 100 грн/л.

"Всі люблять круглі цифри. А 90 грн/л – це мало?

Я в 100 грн/л, чесно, сам не вірю. З тієї простої причини, що світова економіка не потягне таких цін. Буде залучено всі сили, щоб погасити це", – вважає директор "А-95".

Водночас він звернув увагу, що попит на пальне почав спадати.

Куюн також пояснив, що європейський ринок бензину, на відміну від ринку дизелю, профіцитний, тому передумов для таких різких стрибків ціни на бензин немає.

Нагадаємо:

На початку березня на українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Зранку 9 березня ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.