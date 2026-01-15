Росія планує масштабний пошук рідкісних металів на окупованій Донеччині – розвідка

Росія планує у 2026 році розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на тимчасово окупованій території Донеччини. Вона передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Програма розрахована до 2031 року.

Причому йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, поділені на кілька етапів.

"Базою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично зупинилися, тому нині окупаційна влада планує уточнювати й оновлювати дані, а також оцінювати перспективність об'єктів з погляду подальшого промислового освоєння", - йдеться в повідомленні.

Фінансування робіт заявлено за рахунок державного бюджету РФ.

"Активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі погіршення ситуації в традиційних для Росії сировинних галузях. Нафтова галузь РФ переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують Кремль шукати альтернативні джерела доходів.

У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки", - розповіли в СЗРУ.

Зазначається, що Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали за рахунок надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку на механізм ресурсного пограбування окупованих територій.

Нагадаємо:

Керівництво семи суб'єктів Російської Федерації опрацьовує запуск так званих народних облігацій – одного з інструментів, покликаного витягнути гроші безпосередньо з кишень росіян.